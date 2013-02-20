Кузьмін обіцяє змусити Ющенка здати кров

Про це в ефірі "Ехо Москви" заявив заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.

Він вважає, що необхідно в рамках розслідування отруєння колишнього Президента України Віктора Ющенка примусово взяти у нього кров на аналізи після розробки механізму здійснення цієї процедури.

"Проби не з'явилися, кров він не здав, але чинний Кримінальний процесуальний кодекс дає право слідчому відібрати зразки крові примусово. Єдина проблема – процедури примусового відбору крові поки що немає. Ця процедура сьогодні розробляється декількома відомствами: Міністерством охорони здоров'я, Пенітенціарною службою, Міністерством юстиції. Якщо таку процедуру буде розроблено, ми сподіваємося зразки крові все ж одержати, провести аналіз і прийняти остаточне рішення у справі", - сказав Р.Кузьмін.

За його словами, якщо дійсно мало місце отруєння В.Ющенка діоксином, то навіть через декілька років залишки цієї речовини є в крові.

"Саме з цієї причини ми наполягаємо, аби Віктор Андрійович здав аналізи", - додав заступник генерального прокурора.

Р.Кузьмін назвав неправдою інформацію про існування проб крові В.Ющенка, взятих нібито в 2004 році. "Таких проб немає. А проби, які були досліджені в Європі, були необгрунтовано знищені, причому знищені були в будівлі Адміністрації Президента Ющенка, за участю його охорони і представників українських спецслужб", - заявив він.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.Ющенко відчув погіршення здоров'я і його було доставлено до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. З червня 2008 року і до зміни нової влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.Ющенка повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор Пшонка підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.Ющенка в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.Пшонка сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння В.Ющенка не було.

21 січня 2011 року В.Ющенка викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.

11 квітня в 2011 р. перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що в матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння в 2004 р. В.Ющенка, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

11 жовтня в 2011 р. В.Ющенко заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через вірогідність необ'єктивних результатів в українській лабораторії.