Кузьмін: У нас достатньо доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе

Генеральна прокуратура України має в своєму розпорядженні достатню кількість доказів, які підтверджують причетність екс-президента України Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сьогодні в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

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"У нас є достатньо доказів, які підтверджують причетність Кучми до цього злочину. І ми зараз займаємося розслідуванням і збором усіх можливих доказів", - сказав Р.Кузьмін, відповідаючи на питання, чи вдасться слідству довести, що Л.Кучма замовляв вбивство Г.Гонгадзе.