Кузьмін: У нас достатньо доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе
14:27, 20 лютого 2013Суспільство
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Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін стверджує, що проводиться нове розслідування щодо замовників убивства Георгія Гонгадзе.
Кузьмін заявив, що має докази причетності Кучми до замовлення вбивства
Генеральна прокуратура України має в своєму розпорядженні достатню кількість доказів, які підтверджують причетність екс-президента України Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін сьогодні в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".
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"У нас є достатньо доказів, які підтверджують причетність Кучми до цього злочину. І ми зараз займаємося розслідуванням і збором усіх можливих доказів", - сказав Р.Кузьмін, відповідаючи на питання, чи вдасться слідству довести, що Л.Кучма замовляв вбивство Г.Гонгадзе.
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