Оніщук: парламентська опозиція має розширити список вимог

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Оніщука, коментуючи хід переговорів щодо розблокування роботи Верховної Ради, експерт сказав, що в порядку денному перемовин відсутні важливі для країни та суспільства закони, здатні вплинути на перспективи розвитку держави та забезпечення її прогресу.

«Серед них – ухвалення нового виборчого закону із запровадженням 100-відсотково пропорційної системи виборів з відкритими регіональними партійними списками; внесення змін до Закону «Про всеукраїнський референдум», а саме – вилучення з нього неконституційних та юридично сумнівних положень; розробка та прийняття нового закону про прокуратуру як складової реформи кримінальної юстиції; поліпшення законодавчого регулювання відносин у сфері запобігання та протидії корупції через внесення змін та доповнень до однойменного закону; належне виконання Верховною Радою своїх повноважень із забезпечення функціонування місцевого самоврядування в Києві, зокрема призначення у конституційні строки виборів київського міського голови та депутатів до Київської міської ради», - підкреслив президент Інституту правової політики.

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За словами М.Оніщука, у «списку Фюле» є, зокрема, рекомендація щодо внесення змін до чинного Кримінального кодексу у напрямку гуманізації та декриміналізації низки статей щодо посадових злочинів.

Таким чином, на думку екс-міністра юстиції, опозиція мала б розширити список вимог до більшості. «Адже проблема неособистого голосування цікавить суспільство набагато менше, аніж актуальні проблеми розвитку власної країни, що мають забезпечити громадянам достойні умови їх життя, правову визначеність, впевненість та захищеність», - зазначив М.Оніщук.