ЗМІ оприлюднили 19 вимог Євросоюзу до України
У ЗМІ опубліковано 19 вимог Євросоюзу, виконання яких відкриє перед Україною двері до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Про це повідомляє «Главком» за посиланням на власні джерела.
Зокрема:
1. Виконання рекомендацій, визначених в остаточному звіті спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні;
2. Подолання зафіксованих недоліків у проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року;
3. Схвалення Виборчого кодексу України;
4. Забезпечення збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації;
5. Проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах, в яких не визначено переможця;
6. Вирішення питання політично вмотивованих вироків без зволікань;
7. Швидке виконання рішень Європейського суду з прав людини;
8. Виконання рекомендацій Ради Європи стосовно умов утримання та медичної допомоги особам, що перебувають під вартою;
9. Забезпечення належного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, нового законодавства з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур;
10. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про прокуратуру;
11. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією Кримінального кодексу України;
12. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про «Вищу раду юстиції»;
13. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про судоустрій та статус суддів;
14. Вжиття кроків у реформуванні міліції;
15. Реалізація конституційної реформи у відповідності до міжнародних стандартів;
16. Здійснення реформ, необхідних для підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;
17. Забезпечення ефективної боротьби з корупцією;
18. Здійснення реформи системи управління державними фінансами, включаючи розширення повноважень Рахункової палати;
19. Вжиття рішучих дій для покращення ділового та інвестиційного клімату.
На цю тему: ЄС може підписати асоціацію з Україною на саміті Східного партнерства
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.