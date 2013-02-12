ЗМІ оприлюднили 19 вимог Євросоюзу до України

Про це повідомляє «Главком» за посиланням на власні джерела.

Зокрема:

1. Виконання рекомендацій, визначених в остаточному звіті спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні;

2. Подолання зафіксованих недоліків у проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року;

3. Схвалення Виборчого кодексу України;

4. Забезпечення збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації;

5. Проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах, в яких не визначено переможця;

6. Вирішення питання політично вмотивованих вироків без зволікань;

7. Швидке виконання рішень Європейського суду з прав людини;

8. Виконання рекомендацій Ради Європи стосовно умов утримання та медичної допомоги особам, що перебувають під вартою;

9. Забезпечення належного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, нового законодавства з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур;

10. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про прокуратуру;

11. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією Кримінального кодексу України;

12. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про «Вищу раду юстиції»;

13. Перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про судоустрій та статус суддів;

14. Вжиття кроків у реформуванні міліції;

15. Реалізація конституційної реформи у відповідності до міжнародних стандартів;

16. Здійснення реформ, необхідних для підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;

17. Забезпечення ефективної боротьби з корупцією;

18. Здійснення реформи системи управління державними фінансами, включаючи розширення повноважень Рахункової палати;

19. Вжиття рішучих дій для покращення ділового та інвестиційного клімату.

На цю тему: ЄС може підписати асоціацію з Україною на саміті Східного партнерства

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.