ДАІ дала водіям рік на заміну радянських посвідчень водія

Про це повідомляє прес-служба ДАІ МВС України.

"У власників водійських посвідчень старого зразка є майже рік, щоб без поспіху обміняти зазначені документи на нові", – цитує повідомленн ДАІ Тиждень.ua.

Для цього власникам старих "прав" потрібно подати до реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ пакет необхідних документів: паспорт (або документ, що його замінює), дві кольорові фотографії 3,5 х4, 5 см, екзаменаційну картку водія, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом відповідної категорії встановленого зразка, квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги ДАІ.

Як відомо, у квітні на водіїв чекає також нова редакція правил дорожнього руху, за якими, зокрема, дорожні знаки матимуть перевагу над дорожньою розміткою.