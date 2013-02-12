З 15 квітня вступають у силу нові Правила дорожнього руху - ЗМІ

Як повідомляє КоммерсантЪ - Украина, 11 лютого на закритому засіданні Кабінету міністрів було прийнято нову редакцію Правил дорожнього руху. Документ набуває чинності 15 квітня і передбачає багато нововведень.

«Ми істотно конкретизували деякі положення ПДР, ввели нові визначення. Всі зміни внесені з урахуванням міжнародного досвіду і спрямовані на профілактику безпеки дорожнього руху», - пояснив начальник Центру безпеки руху і автоматизованих систем при МВС Сергій Будник.

Так, згідно з новими ПДР, темним часом доби є "частина доби від заходу до сходу сонця". Раніше було визначено, що це період від кінця вечірніх сутінків (30 хвилин після заходу) до початку уранішніх сутінків (30 хвилин до сходу).

Крім того, за новими правилами, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. "Раніше дорожні знаки нерідко суперечили розмітці, - сказав експерт у сфері транспортного права, партнер адвокатської фірми "ОКП" Антон Кравченко, який брав участь в розробці поправок. - Бувало так, що розмітка вказує на можливість руху зі смуги у різних напрямах, а знак над дорогою показує, що рухатися можна лише прямо. При цьому було незрозуміло, чим керуватися водієві. Зараз пріоритет буде закріплено за постійним знаком".

Крім іншого, буде введено низку нових дорожніх знаків, наприклад, "Пункт зупинки трамвая", "Кінець пункту зупинки трамвая", "Культова споруда", "Промислова зона", "Фото-, відеофіксація порушень".

До білої та жовтої дорожньої розмітки додасться розмітка синього (місця паркування на проїжджій частині) та оранжевого кольору (тимчасова розмітка).

У новій редакції закріплено положення, згідно з яким із 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів мають їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Це, на думку авторів змін, дозволить покращити реакцію водіїв на дорожні умови, що змінюються.

Із ПДР виключено пункт, згідно із яким обгін транспортних засобів дозволяється тільки з лівого боку. "Цей пункт суперечив поняттю "обгін", який сам по собі передбачає виїзд на стрічну смугу, що розташована лише ліворуч по ходу руху автомобіля. Праворуч, як відомо, може бути тільки смуга для руху в одному напрямі з вами", - сказав виданню співбесідник у ДАІ, відзначивши, що ця поправка не означає дозволу на обгін праворуч по узбіччю дороги.

За інформацією газети, з остаточного варіанту нової редакції ПДР було виключено положення про необхідність водіям при перебуванні на трасі в темний час доби надягати світловідбиваючий жилет.

У правилах також немає чіткого положення про необхідність зміни шин із початком нового сезону. Зазначається лише, що у разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах зі слизькою проїжджою частиною "рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїжджої частини". "При розробці цього положення ми врахували міжнародний досвід. За кордоном зміна шин не прив'язується до пори року чи конкретних дат. Водії мають самі розуміти, коли їм змінювати шини", - пояснив С.Будник.

На думку головного редактора газети "Дорожный контроль" Олексія Кириєнка, затверджені зміни "справляють подвійне враження".

"Включати ближнє світло за межами міста необхідно. Ця практика діє в Європі і в цілому ефективна, - відзначив він. - Водночас незрозуміла ситуація з дорожніми знаками і розміткою. Водієві легше орієнтуватися саме по розмітці. Сама розмітка має відповідати знакам, інакше може вийти так, що, наприклад, висить заборонний знак, а розмітка дозволяє рух прямо або поворот. Тоді аварійних ситуацій або зупинок інспекторами ДАІ не уникнути".