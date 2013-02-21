Лідери фракцій пішли радитися до Рибака

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Зранку в сесійній залі опозиційні фракції обговорили свої подальші дії.

"Вчора ввечері переговори щодо забезпечення персонального голосування і розблокування роботи парламенту завершилися знову безрезультатно і навіть не був визначений час наступної зустрічі. Ми передали свої вимоги, чекаємо реакції на них", - сказав журналістам заступник керівника фракції "УДАР" Віталій Ковальчук.

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Як передає кореспондент УНІАН, трибуну та президію парламенту продовжують блокувати близько 30 представників опозиції. У сесійній залі знаходяться депутати з усіх фракцій.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.