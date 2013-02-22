Рибак зібрався в Росію

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак 26-27 лютого відвідає з офіційним візитом Росію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело, знайоме з ходом підготовки цього візиту.

«На даний момент планується, що В.Рибак відвідає Москву з дводенним офіційним візитом, під час якого відбудуться зустрічі зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним і спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, також опрацьовується можливість зустрічі голови ВР України з Президентом РФ Володимиром Путіним. Окрім цього, В.Рибак зустрінеться з представниками української громади в Росії.