Рибак зібрався в Росію
09:35, 22 лютого 2013Політика
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Голова ВР України 26-27 лютого відвідає з офіційним візитом Росію.
Володимир Рибак зібрався в Росію
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак 26-27 лютого відвідає з офіційним візитом Росію.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело, знайоме з ходом підготовки цього візиту.
«На даний момент планується, що В.Рибак відвідає Москву з дводенним офіційним візитом, під час якого відбудуться зустрічі зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним і спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко», - сказав співбесідник агентства.
За його словами, також опрацьовується можливість зустрічі голови ВР України з Президентом РФ Володимиром Путіним. Окрім цього, В.Рибак зустрінеться з представниками української громади в Росії.
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