Регіонал заявив, що ПР не розблоковує ВР, щоб не ганьбитись перед Європою
12:38, 21 лютого 2013Політика
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Народний депутат України Володимир Олійник (фракція Партії регіонів) вважає, що відкрити сесію парламенту можна, але це буде ганьба перед Європою.
Олійник каже, що їм ще один привід для ганьби - ні до чого
Про це він сказав у коментарі УНІАН.
Він відзначив, що сесію голова Верховної Ради України Володимир Рибак може відкрити з будь-якого місця в залі, “але ганьбитись перед Європою не будемо”.
“А навіщо? Давати їм привід, що вони блокують, а ми тут відкриваємо, та ще й б’ємо - така картинка. Хто ж у нас в Європі буде?”, - сказав В.Олійник.
Водночас, на запитання, чи повертатиметься сьогодні фракція ПР до зали засідань, В.Олійник сказав, що “сенсу немає”.
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