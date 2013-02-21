Регіонал заявив, що ПР не розблоковує ВР, щоб не ганьбитись перед Європою

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Він відзначив, що сесію голова Верховної Ради України Володимир Рибак може відкрити з будь-якого місця в залі, “але ганьбитись перед Європою не будемо”.

“А навіщо? Давати їм привід, що вони блокують, а ми тут відкриваємо, та ще й б’ємо - така картинка. Хто ж у нас в Європі буде?”, - сказав В.Олійник.

Водночас, на запитання, чи повертатиметься сьогодні фракція ПР до зали засідань, В.Олійник сказав, що “сенсу немає”.