Донька Тимошенко каже, що виписати маму можуть лише лікарі Шаріте

Дочка екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія заявляє про необхідність виконання владою України припису Європейського суду з прав людини від 15 березня 2012 року про обов`язкове стаціонарне лікування Ю.Тимошенко незалежними лікарями.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

«Європейський суд 15 березня 2012 року в приписі в рамках 39-го правила регламенту своєї діяльності встановив процедуру для уряду України про лікування Юлії Тимошенко. Згідно з цим рішенням, незалежні лікарі, а це лікарі берлінської клініки Charité, повинні ухвалювати всі рішення, пов`язані з її лікуванням. Більш того, вони неодноразово заявляли, що сумніваються в можливості повного одужання мами в умовах постійного психологічного стресу і нелюдського тиску, який чинить на неї вся державна машина», - сказала Є.Тимошенко.

На її думку, невипадковим є збіг у часі появи заяв Міністерства охорони здоров`я про завершення лікування Ю.Тимошенко і Державної пенітенціарної служби щодо скасування візиту німецьких лікарів. «Заява підконтрольних Банковій лікарів є незрозумілою, нелогічною і неправомірною, оскільки ці лікарі ніколи не проводили обстеження моєї мами і не можуть оцінювати - здорова мама чи ні. З іншого боку, і німецькі лікарі найближчим часом не можуть її обстежити і оцінити стан її здоров`я. Їх візит було скасовано навмисно», - вважає вона.

За інформацією дочки Ю.Тимошенко, приїзд лікарів берлінської клініки Charité був скасований Міністерством закордонних справ України на підставі інформації Державної пенітенціарної служби про неможливість організації їхнього візиту в найближчі три дні. «І це після того, як стан здоров`я моєї мами погіршився, після майже двомісячної акції громадянської непокори та її перебування у кімнаті площею 4 квадратних метри на залізному тапчані. Навіть самі тюремники визнавали той факт, що мама не може пересуватися самостійно без ходунків», - зазначила Є.Тимошенко.

”Сьогодні Янукович вирішив виконати законні вимоги мами про скасування відеоспостереження, забезпечення жіночого складу конвою. Мама зможе переїхати в лікарняну палату. Але чого ми можемо очікувати від режиму після того, як відбудеться саміт Україна-ЄС? В даний момент ми можемо констатувати лише погіршення стану її здоров`я», - заявила Є.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

«Комісія МОЗ дійшла висновку про те, що пацієнтка Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі”, - йдеться в повідомленні.

Німецькі лікарі, за рекомендаціями яких лікують Ю.Тимошенко, прибудуть до Харкова 23 лютого.

Разом з тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що готова забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії із Ю.Тимошенко з 25 лютого, тобто після найближчих вихідних днів.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом з тим у травні 2012 екс-прем’єра було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.