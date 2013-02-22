МОЗ: Тимошенко не потребує подальшого лікування у стаціонарі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства, посилаючись на висновки комісії МОЗ стосовно стану здоров’я Ю.Тимошенко.

Як зазначається, комісія, створена наказом МОЗ України від 30 січня 2013 року, відвідала Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де лікують Ю.Тимошенко.

Комісія констатувала, що екс-прем'єр знаходиться в ЦКБ № 5 з 9 травня 12 року. Протягом більше як дев’ять місяців пацієнтка Ю. Тимошенко оглядалася спеціалістами клініки «Шаріте», якими визначалися обсяги проведення їй діагностичних та реабілітаційних заходів із застосуванням медикаментів та фізіотерапевтичних процедур.

Останнє відвідування пацієнтки Ю.Тимошенко німецькими лікарями відбулося 15-17 грудня 2012 року, під час якого відбулося обговорення тактики та обсягів реабілітації разом із членами комісії МОЗ України.

“Надані німецькими лікарями рекомендації щодо обсягів та термінів реабілітації були виконані у повному обсязі. За період більш ніж дев’ятимісячного перебування у лікарні пацієнтка Ю.Тимошенко отримала велику кількість фізіотерапевтичних процедур. На думку членів комісії, значна кількість фізіотерапевтичних процедур, яку вже отримала Ю.Тимошенко, не відповідає жодній практиці та стандартам, тим паче, що наслідки такої кількості зазначених процедур можуть мати зворотній ефект”, - зазначається в повідомленні МОЗ.

Окрім цього, відповідно до Міжнародних рекомендацій та національних протоколів надання медичної допомоги, всі можливі терміни проведення реабілітаційних заходів вже давно вичерпані, зазначається далі в повідомленні відомства.

“Враховуючи вищезазначене, а також позитивні досягнення реабілітаційного курсу, які неодноразово були визначені і українськими, і німецькими лікарями, комісія МОЗ дійшла висновку про те, що пацієнтка Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі”, - інформує МОЗ про висновки комісії.

У повідомленні зазначається, що до складу комісії МОЗ входили: перший заступник міністра охорони здоров’я, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, директора Інституту хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неврологія», головний позаштатний спеціаліст з нейрохірургії Головного управління здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, завідувач кафедрою нейрохірургії Харківського національного університету, лікар ортопед-травматолог КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар - судово-медичний експерт Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.