Експерт назвав головний позитив саміту Україна-ЄС

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Не потрібно робити з цього саміту епохальну подію, тому що саміт – це робочій механізм виконання угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, він мав відбутися ще минулого року - добре, що він відбувся зараз. Але головне не декларації, головне конкретні дії – готовність рухатись далі, давати відповідні сигнали ЄС», - зазначив Чалий.

«Цей саміт має символічний сигнал, він показує, що вікно можливостей для України залишається відкритим, принаймні, на кілька місяців – це перше. А по-друге – цей саміт і планувався як такий, що дасть можливість на найвищому рівні, зокрема Президенту України з боку очільників ЄС, висловити конкретні питання, які Україна має зробити, і в тому числі Президент України, проявивши політичну волю, для того щоб відкрити шлях до підписання угоди про асоціацію. Я нагадаю, що перед самітом були зустрічі з Президентами Польщі і Словаччини, і там були сигнали стосовно резонансних кримінальних справ, зокрема, щодо Юрія Луценка. Тому, я думаю, за лаштунками саміту, при особистій розмові, обговорювались проблемні речі, принаймні для двох сторін. І в цьому я бачу безпосередній позитив саміту, що була особиста зустріч з Президентом Януковичем», - заявив Чалий.