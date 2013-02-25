Польська газета: Янукович пообіцяв президентам Польщі та Словаччини звільнити Луценка

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на власні джерела.

Газета зазначає, що В.Янукович під час спілкування з Б.Коморовським та І.Гашпаровичем не надав жодних офіційних обіцянок стосовно справ ув'язнених екс-міністра та колишньої глави українського уряду Юлії Тимошенко, звільнення якої в першу чергу добиваються західні політики.

"Неофіційно однак нібито обіцяв "значне покращення умов утримання Тимошенко та звільнення Луценко", - написало видання.

Співробітники канцелярії Б.Коморовського не підтверджують і не спростовують інформацію про обіцянку звільнити Ю.Луценка, а представник Міністерства закордонних справ Польщі закликав дочекатися конкретного рішення української влади.

«Янукович лавірує. Давайте зачекаємо, поки врешті виконає якусь із своїх декларацій», - зауважив Gazeta Wyborcza високопосадовець польського МЗС. У відомстві вважають, що для Президента України сьогодні важливо покращити відносини з Євросоюзом, «хоч би для того, аби мати кращу позицію в розмовах з Росією».

Видання також звернуло увагу на суперечливі сигнали з Києва напередодні саміту Україна-ЄС, який відбувається сьогодні у Брюсселі, нагадавши, що з одного боку Верховна Рада ухвалила заяву про підтримку євроінтеграції, а з іншого - Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Ю.Тимошенко більше не потребує стаціонарного лікування.

Поінформоване джерело підтвердило УНІАН інформацію про те, що українська влада задекларувала намір звільнити Ю.Луценка, зауваживши, що ця інформація вже деякий час поширюється серед експертів, які займаються українською тематикою.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.Янукович 20-21 лютого перебував з візитом у Польщі, в ході якого провів двосторонні переговори з Б.Коморовським, а також тристоронні за участі І.Гашпаровича.

Б.Коморовський позитивно оцінив переговори з В.Януковичем, висловивши переконання, що українська влада виконає низку рішень, котрі покращать імідж України в ЄС, та пов'язані зі справами Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз заявляють про бажання у листопаді 2013 року на саміті "Східного партнерства" підписати парафовану минулого року Угоду про асоціацію, що передбачає створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Водночас, на думку експертів, найбільшою перешкодою для підписання документу залишаються справи Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, яких європейці вважають жертвами "політично вмотивованого правосуддя", а українська влада - правомірно засудженими корупціонерами.