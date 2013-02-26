Сьогодні суд має розглянути позов проти Рибака
08:52, 26 лютого 2013Політика
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У своєму позові партія «УДАР» вимагає визнати протиправними дії та бездіяльність спікера парламенту під час голосувань у Верховній Раді.
На Рибака подали до суду
Про це повідомляє прес-служба "УДАРу".
Як зазначають у партії, йдеться, зокрема, про неособисте голосування провладних депутатів за звільнення з посади голови НБУ Сергія Арбузова та призначення на цю посаду Ігоря Соркіна під час пленарного засідання парламенту 11 січня 2013 року.
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На попередньому засіданні Окружний адмінсуд ухвалив рішення об’єднати позов «УДАРу» з 15-ма аналогічними позовами до голови Верховної Ради, які подали представники обласних осередків партії.
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