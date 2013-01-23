Рибак не розуміє, чому Кличко подав на нього до суду

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що діяв відповідно до регламенту під час голосування в парламенті за відставку Сергія Арбузова з посади голови Національного банку й призначення Ігоря Соркіна на цю посаду.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо «Свобода».

«Голова Верховної Ради організовує розгляд питання. Я організував розгляд, виконав повністю регламент... Я поставив на голосування, депутати проголосували, був результат, і я оголосив цей результат. Які питання можуть бути до мене?», – спитав голова ВР.

За словами спікера, перед розглядом питання він звернувся до парламентаріїв з проханням не порушувати регламент і голосувати тільки персонально. У зв’язку з цим В.Рибак заявив, що вважає безпідставним позов проти нього до суду, бо відповідальність за голосування повинні нести безпосередньо депутати. За словами спікера, він довідався про подачу до суду такого позову зі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, політична партія “УДАР” позивається до голови Верховної Ради В.Рибака і вимагає від суду визнати протиправними його дії під час голосування за відставку С.Арбузова з посади голови НБУ і призначення І.Соркіна на цю посаду. Позовну заяву подав 22 січня в Окружний адміністративний суд столиці лідер партії Віталій Кличко.

Він наполягає, що спікер не забезпечив виконання норм Конституції під час голосування у парламенті, коли деякі депутати голосували за своїх колег.

Партія «УДАР» також подала позов до Вищого адміністративного суду України щодо визнання незаконними постанов Верховної Ради «Про звільнення Арбузова С. Г. з посади Голови Національного банку України» та «Про призначення Соркіна І. В. на посаду Голови Національного банку України».

Крім того, «УДАР» готує конституційні подання щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) вказаних постанов Верховної Ради.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24881461.html