Лавринович пропонує оголосити амністію

Про це міністр юстиції України Олександр Лавринович повідомив в інтерв’ю газеті “Урядовий кур’єр”.

Він зазначив, що «проектом закону «Про амністію у 2013 році» передбачається оголосити амністію і поширити її чинність насамперед на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості або є найбільш незахищені та вразливі у соціальному плані, а саме - на неповнолітніх, а також жінок і чоловіків, які мають дітей віком до 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, до інвалідів першої, другої, третьої груп, хворих на туберкульоз, онкозахворювання, також осіб, які відзначені державними нагородами України та колишнього СРСР тощо.

За його словами, в результаті застосування амністії, згідно з положеннями цього законопроекту, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити близько 1,5 тисячі осіб вказаних категорій. О.Лавринович повідомив, що нині законопроект підготовлено для візування прем’єр-міністром для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання щодо можливої негативної реакції представників опозиції, оскільки вони наполягають на розгляді власного варіанту законопроекту про амністію, котрим передбачається, насамперед, звільнити колишніх прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, О.Лавринович сказав: “Цей проект передбачає, що значна кількість людей може вийти з місць позбавлення волі”. “Якщо політична опозиція вважає, що потрібно цей закон заблокувати, то тоді таким політикам слід відповідати на важливі запитання: чому в нас політичний процес має пріоритет перед долями людей?” - додав міністр юстиції України.