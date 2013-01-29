Лавринович: Євроінтеграція стане поштовхом для правових реформ в Україні

Інтеграція України до європейського співтовариства, зокрема, створення зони вільної торгівлі та умов для вільного пересування громадян, стануть серйозними чинниками впливу на проведення подальших реформ в Україні, зокрема, у правовій сфері.

На цьому наголосив міністр юстиції України Олександр Лавринович під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Яном Томбінським, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.

За словами посла, на сьогодні, що стосується правової сфери, не вирішеним питанням залишається завершення реформування української прокуратури.

Міністр юстиції України у цьому зв‘язку зазначив, що Україною закладені серйозні передумови для здійснення цієї реформи. Зокрема, новий Кримінальний процесуальний кодекс та зміни, внесені до закону про прокуратуру, суттєво обмежили невластиві повноваження, які мала ця наглядова інстанція в Україні.

О.Лавринович висловив упевненість, що інтенсифікація інтеграційних процесів України, зокрема, проведення самміту Україна - ЄС, який має відбутися 25 лютого в Брюсселі, стане серйозним імпульсом для українського політикуму щодо здійснення подальших реформ.

Під час зустрічі з послом ЄС в Україні були також обговорені питанні щодо моніторингу впровадження нового КПК тощо.

Міністр юстиції наголосив, що Україна відкрита до діалогу. «Якщо європейська сторона висловить побажання щодо подальших кроків, необхідних для інтеграційних процесів, український Уряд готовий забезпечити законодавче регулювання цих процесів», - наголосив О.Лавринович.