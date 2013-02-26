Британський посол: Ми з нетерпінням чекаємо, коли Україна стане членом ЄС

Верховна Рада України планує ближчим часом розглянути як першочергові законопроекти на виконання зобов’язань України перед Радою Європи та Плану дій Україна-ЄС. Про сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.Рибак зазначив, що депутати усвідомлюють важливість запровадження в Україні європейських стандартів, що є виконанням передвиборчих програм усіх парламентських партій. При цьому висловив упевненість, що відповідні законодавчі акти будуть підтримані як більшістю, так і опозицією, оскільки питання євроінтеграції є об’єднавчим чинником для парламентаріїв.

В.Рибак також сподівається на підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, у листопаді 2013 року під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. При цьому В.Рибак високо оцінив підсумки вчорашнього саміту Україна-ЄС, зазначивши, що діалог, який відбувся під час цього надзвичайно важливого заходу, є корисним для усіх сторін.

В.Рибак наголосив, що нині в Україні вперше за роки незалежності усі гілки влади цілеспрямовано і скоординовано працюють над реалізацією європейських прагнень.

Він також висловив вдячність європейським інституціям та країнам, у тому числі Сполученому Королівству за послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави та готовність до надання їй допомоги у здійсненні необхідних реформ для отримання членства у Європейському Союзі.

У свою чергу С.Сміт наголосив, що Україна має стати членом Євросоюзу. «Ми з нетерпінням очікуємо цього дня», - сказав він. При цьому він привітав ухвалення українським парламентом Заяви «Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

С.Сміт зазначив, що скоординована робота Кабінету міністрів та Верховної Ради на виконання Плану дій Україна-ЄС є надзвичайно важливою у контексті рішень, що їх було ухвалено 25 лютого ц.р. на саміті Україна - ЄС, вважає С.Сміт, мають працювати спільно.

Також під час зустрічі В.Рибак висловив сподівання на подальший плідний розвиток співпраці у міжпарламентській сфері, а також на активний і конструктивний характер контактів українських парламентарів з британськими колегами. За його словами, створення групи з міжпарламентських зв’язків з Великою Британією у новообраному українському парламенті надасть нового позитивного імпульсу співпраці у питаннях взаємодії в міжпарламентських асамблеях Ради Європи, ОБСЄ, НАТО. В.Рибак повідомив, що вже 68 народних депутатів України подали заяви на членство у цій групі.