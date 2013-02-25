Янукович, Баррозу і Ван Ромпей говорили 2 години замість запланованих 20 хвилин

Зустріч президента Януковича з Ван Ромпеєм і Мануелем Баррозу у вузькому колі тривала понад 2 години замість запланованих 20 хвилин.

Про це повідомляє Українська правда. Після зустрічі у вузькому колі почався саміт Украіна-ЄС у розширеному складі за участі міністрів. Як відомо, у складі української делегації - голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін, віце-прем'єр Юрій Бойко, міністр закордонних справ Леонід Кожара, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр енергетики й вугільної промисловості Едуард Ставицький.

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