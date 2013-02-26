Собчак відповіла Табачнику, що він і «плох совсем», і застряг

15:01, 26 лютого 2013
Політика
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Відома російська діячка Ксенія Собчак вважає, що міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник застряг у 2004 році.

Ксенія Собчак

Про це К.Собчак написала в twitter.

"Могилянка - найкращий виш України зі своєю думкою і вільнодумними талановитими студентами. Порівняння - ок. Табачник «совсем плох», застряг десь у році 2004, судячи з того, яке в нього про мене уявлення", - заявила К.Собчак.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Д.Табачник порівняв Національний університет "Києво-Могилянська академія” з “російською світською левицею” у зв'язку з програним академією позовом про захист університетської автономії і сучасних стандартів вищої освіти.

“Закінчився, як завжди (суд - УНІАН), тим, чим і повинен був закінчитися. Це, певною мірою, свого роду хобі. Знаєте, є така сумно відома “російська світська левиця”, яка ні співати, ні танцювати, ані грати на сцені не вміє. Але, разом з тим, (ініціює – УНІАН) скандали на будь-яких світських тусовках, підтримуючи до себе сумнівний рівень уваги. Ну, вона з відомої сім'ї, батько її колись очолював і велике місто і таке інше. Якась Даша”, - сказав Д.Табачник.

На уточнююче запитання журналістів, що, можливо, він мав на увазі відому російську діячку Ксенію Собчак, Д.Табачник відповів, що не має значення, як її звати.

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