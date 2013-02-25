Табачник порівняв Могилянку із «російською світською левицею»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник порівняв Національний університет "Києво-Могилянська академія” з “російською світською левицею” у зв’язку з програним академією позовом щодо захисту університетської автономії і сучасних стандартів вищої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання про результати цього судового позову до Окружного адміністративного суду Києва.

“Закінчився, як завжди (суд — УНІАН), тим, чим і мав закінчитися. Це певною мірою свого роду хобі. Знаєте, є така сумновідома “російська світська левиця”, яка ні співати, ні танцювати, ні грати на сцені не вміє. Але, разом з тим, (ініціює – УНІАН) скандали на будь-яких світських тусовках, підтримуючи до себе сумнівний рівень уваги. Ну вона з відомої родини, батько її колись очолював і велике місто і таке інше. Така собі Даша”, - сказав Д.Табачник.

На уточнюючі запитання журналістів, що, можливо, він мав на увазі відому російську діячку Ксенію Собчак, Д.Табачник відповів, що це не має значення, як її звуть.

“Так от, у нас у вищій освіті є така собі “світська левиця” - Києво-Могилянська академія, яка з втомленою нудністю і регулярністю весь час судиться проти чотирьох уже поспіль міністрів освіти. І завжди з одним і тим же самим результатом”, - сказав Д.Табачник.

Він наголосив, що на відміну від Києво-Могилянської академії такі виші як Київський національний університет імені Шевченка, КПІ можуть щороку назвати, скільки студентів у них виграли найпрестижніші інтелектуальні змагання, скільки професорів було запрошено за кордон, скільки робіт отримали найбільший рівень цитування та інше.

“Хтось компенсує це світськими якимись заходами. Хочу сказати, що, як і всі попередні позови у 2010-2012 роках, і в 2013, закінчились тим, що відмовлено у їх реалізації у зв’язку з безпідставністю”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 7 лютого 2013 року відмовив у позові Національному університету "Києво-Могилянська академія" до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

Третього січня виш спробував у судовому порядку оспорити відмову Міносвіти погоджувати правила прийому до НаУКМА на 2013 рік. Раніше студентам дозволялося вступати на будь-який напрямок магістрату незалежно від напрямку одержаного кваліфікаційно-освітнього рівня бакалавра. Наприклад, бакалавр за фахом "економіка" міг продовжити одержувати ступінь магістра за фахом "журналістика". У Міносвіти ж заявили, що студентам дозволено вступати лише на той напрям магістрату, за яким було закінчено бакалаврат.

Окружний адмінсуд визнав вимоги позивача "законодавчо не підтвердженими і такими, що не підлягають задоволенню".

Представники вишу вважають рішення суду несправедливим і не розуміють, чому Міносвіти дозволило НаУКМА проводити перехресне навчання лише за деякими видами спеціальностей.

"Наприклад, бакалаврам-економістам міністерство дозволило вступати на магістрат з журналістики, але заборонило на фінанси. Бакалаврам-політологам не дозволили одержувати ступінь магістра з філософії, а соціологам - вчитися на магістра з політології, хоча напрямки схожі", - сказав адвокат фірми ЛББК, яка представляє інтереси НаУКМА у суді, Андрій Гук.

За його словами, суд проігнорував норми Болонського процесу про вільний вибір студентами напрямку навчання, і тому Національний університет "Києво-Могилянська академія" шукатиме справедливості вже в апеляційному суді.

"Суд ухвалив, що напрямок освітньо-кваліфікаційного рівня магістра має відповідати напрямку бакалаврату. Ми з цим не згодні і подаватимемо апеляцію - аж до Європейського суду з прав людини", - сказав А.Гук. На його думку, за наявності спірних законодавчих норм суд зобов'язаний тлумачити ці норми на користь осіб, до яких ці норми застосовуються, в даному разі — на користь студентів.