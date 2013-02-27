Луценко пропонує організаторам його арешту викручуватись самим

Про це засуджений політик повідомив у своєму інтернет-блозі на «Українській правді».

"Просити про помилування у Президента Януковича я не буду, мені немає в чому каятися. Я – політичний в'язень цього режиму, а не злочинець. Для мене є речі, важливіші свободи. Я не можу допустити приниження Майдану і української демократії. Я не здійснював інкримінованих мені злочинів", - зазначив Ю.Луценко.

Окрім того політик констатував, що статті, за якими він засуджений, не підпадають під амністію. Ю.Луценко зазначив, що найпростіший для нього шлях звільнення із місць позбавлення волі - розгляд справи в об'єктивному суді. Разом із тим, він наголосив, що такого суду в Україні не існує.

"Навіть Вищий спеціалізований суд, залежний від Президента, всупереч законодавчій нормі, перевищив допустимий термін початку розгляду моєї справи на 4,5 місяці. Це означає повне розуміння замовниками моєї справи того факту, що я на 100% виграю справу в Європейському суді з прав людини. Вони просто не дають мені пройти залежний український суд і дійти до ЄСПЛ", - сказав він.

Ю.Луценко додав, що шлях його звільнення за станом здоров'я виявився "непрохідним".

Він додав, що зможе вийти із в'язниці лише тоді, коли таке рішення буде прийнято в Адміністрації Президента. "Там повинні прийняти рішення – або дати можливість пройти касацію і передати справу до Європейського суду, або прийняти інше рішення. Я не збираюся робити роботу за організаторів мого арешту і придумувати варіанти, як завершити це брудне шоу. Ті, хто вляпалися в цю справу, хай самі думають над тим, як з нього вибиратися", - зазначає Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, керівники Моніторингової місії Європейського Парламенту - екс-президент Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Олександр Квасневський - просили Президента України Віктора Януковича помилувати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомив О.Квасневський.

«Що стосується Юрія Луценка, то ми з Коксом просили Президента Януковича про помилування Луценка. Якби це було зроблено, було б легше вести переговори щодо асоціації», - сказав О.Квасневський.

Нагадаємо, Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах та до 2 років обмеження волі за службову халатність на посаді міністра внутрішніх справ.

Із серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

У грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру у звільненні за станом здоров'я.

Захист екс-міністра заявляє, що він серйозно хворий. На переконання адвокатів, захворювання Ю.Луценка - цироз печінки і портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров'я, оскільки ці діагнози включені у перелік хвороб, які дозволяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі.

15 лютого ц.р. екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що не буде просити Президента України В.Януковича про помилування.

«Відмова просити помилування у В.Януковича - це моя форма опору злу. Так я розумію свій обов'язок перед країною та однодумцями», - наголосив Ю.Луценко.