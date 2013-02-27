Квасневський і Кокс просили Януковича помилувати Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив О.Квасневський сьогодні під час 9-ї щорічної інвестиційної конференції, що проходить у Києві.

На думку екс-президента Польщі, звільнення Ю.Луценка могло б полегшити процес переговорів про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Що стосується Юрія Луценка, то ми з Коксом просили Президента Януковича про помилування Луценка. Якби це було зроблено, було б легше вести переговори щодо асоціації», - сказав О.Квасневський.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартин Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і О.Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

Нагадаємо, Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах та до 2 років обмеження волі за службову халатність на посаді міністра внутрішніх справ.

Із серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

У грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру у звільненні за станом здоров'я.

Захист екс-міністра заявляє, що він серйозно хворий. На переконання адвокатів, захворювання Ю.Луценка - цироз печінки і портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров'я, оскільки ці діагнози включені у перелік хвороб, які дозволяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі.

15 лютого ц.р. екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що не буде просити Президента України В.Януковича про помилування.

За словами Ю.Луценка, просити про помилування для нього є неприйнятним, «тому що я не вчинив інкримінованих мені злочинів, а вироки українських судів вважаю виключно політичною розправою, яка не має нічого спільного з правосуддям. Я на 100% переконаний, що доведу це в Європейському суді з прав людини».

«Відмова просити помилування у В.Януковича - це моя форма опору злу. Так я розумію свій обов'язок перед країною та однодумцями», - наголосив Ю.Луценко.