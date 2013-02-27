Квасневський і Кокс просили Януковича помилувати Луценка
Керівники Моніторингової місії Європейського Парламенту - екс-президент Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Олександр Квасневський - просили Президента України Віктора Януковича помилувати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив О.Квасневський сьогодні під час 9-ї щорічної інвестиційної конференції, що проходить у Києві.
На думку екс-президента Польщі, звільнення Ю.Луценка могло б полегшити процес переговорів про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
«Що стосується Юрія Луценка, то ми з Коксом просили Президента Януковича про помилування Луценка. Якби це було зроблено, було б легше вести переговори щодо асоціації», - сказав О.Квасневський.
Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартин Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і О.Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.
Нагадаємо, Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах та до 2 років обмеження волі за службову халатність на посаді міністра внутрішніх справ.
Із серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.
У грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру у звільненні за станом здоров'я.
Захист екс-міністра заявляє, що він серйозно хворий. На переконання адвокатів, захворювання Ю.Луценка - цироз печінки і портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров'я, оскільки ці діагнози включені у перелік хвороб, які дозволяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі.
15 лютого ц.р. екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що не буде просити Президента України В.Януковича про помилування.
За словами Ю.Луценка, просити про помилування для нього є неприйнятним, «тому що я не вчинив інкримінованих мені злочинів, а вироки українських судів вважаю виключно політичною розправою, яка не має нічого спільного з правосуддям. Я на 100% переконаний, що доведу це в Європейському суді з прав людини».
«Відмова просити помилування у В.Януковича - це моя форма опору злу. Так я розумію свій обов'язок перед країною та однодумцями», - наголосив Ю.Луценко.