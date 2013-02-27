Власенко: Німецькі лікарі досі не отримали допуску до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Наскільки мені відомо, станом на сьогоднішній день будь-якої офіційної інформації німецькі лікарі не отримували”, - сказав захисник.

За його даними, лист про те, що Державна пенітенціарна служба готова забезпечити роботу німецьких лікарів починаючи з 25 лютого, був направлений до Міністерства закордонних справ України, а не до німецьких медиків.

“Це лист від пенітенціарної служби на МЗС, а не лист від МЗС на німецьких лікарів”, - наголосив С.Власенко.

Водночас він зазначив, що не володіє 100-відсотково точною інформацією з цього питання.

“Я вчергове наголошую, що я не прес-секретар німецьких лікарів. Я базуюся лише на тій інформації, яку я маю особисто. Це не означає, що вона достовірна в цій ситуації”, - сказав С.Власенко.