Захист Тимошенко збирає докази, що свідки в справі Щербаня - на гачку в ГПУ

Свідок обвинувачення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Ігор Мар’їнков є співзасновником комерційної компанії разом із працівниками Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, посилаючись на журналістські розслідування.

“По свідку Мар’їнкову проведена низка журналістських розслідувань. Згідно з цими розслідуваннями, свідок Мар’їнков є співзасновником комерційної компанії, до кола співзасновників якої входять Юрій Вандін, колишній заступник голови Служби безпеки, людина, яка очолювала слідство у справі Євгена Щербаня, будучи в Міністерстві внутрішніх справ, друга людина - це пан Землянський, перший заступник голови Служби безпеки України, і третій - це Петро Шитковський, який потім переоформив цю частку на свого сина, який є діючим заступником голови Служби безпеки України, і четвертим засновником був пан Мар’їнков”, - сказав С.Власенко.

На думку захисника, ці відомості свідчать про те, що І.Мар’їнков “був у тісному контакті з правоохоронними органами України”. “Людина тотально залежна від правоохоронних органів, людина, яка плуталася в елементарних показах, але при цьому згадувала деталі, що відбувалися в 1996 році”, - акцентував С.Власенко.

Він також додав, що захист Ю.Тимошенко зараз отримує від громадян України “величезний обсяг інформації щодо свідка Мар’їнкова і щодо свідка Зайцева”.

За словами С.Власенка, захист Ю.Тимошенко отримує відомості про те, що стосовно цих свідків були порушені кілька кримінальних справ.

“По цих свідках, виходячи з тої інформації, яку ми маємо, за станом на момент їх допиту, це був квітень-травень 2012 року, по них були порушені кримінальні справи. По одному три, по другому - чотири. Тобто це були люди, які на той момент були тотально залежні і залишаються тотально залежними від органів прокуратури”, - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони звинувачення почав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Суд допитав двох свідків - Ігоря Мар’їнкова і Сергія Зайцева. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність у судовому засіданні.