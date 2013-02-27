Депутат від «Свободи» вважає держпрограму активізації «фікцією»

Про це він заявив, відвідавши сьогодні розширене засідання уряду, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

«Враховуючи, який у нас слабкий бюджет і наскільки великий дефіцит, понад 300 мільярдів гривень, передбачених на реалізацію Програми, виглядають як мінімум фантастично. Проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки – це звичайна фікція, винятково віртуальний проект», - наголосив А.Іллєнко.

На його переконання, «обтічні міркування про залучення коштів під держгарантії та нові кредити в кращому разі завершаться нічим. У гіршому – уряд і Президент заженуть нашу країну в іще більшу економічну кризу та ще глибшу боргову яму».

Крім того, сказав депутат від «Свободи», Держпрограма має виключно регіональне спрямування. Так, у багатьох її пунктах передбачено спрямування коштів на інфраструктурні проекти у Донецькій області та в південно-східних регіонах Україні, у той час як на Центр та Захід майже нічого не передбачено, зазначив він.

«На жаль, я не отримав можливості запитати очільників держави, чим спричинена така однобокість програми», – додав А.Іллєнко.

За його словами, попри те, що на засіданні було присутнє все керівництво держави включно з Президентом, керівником Верховної Ради, усіма міністрами та головами ОДА, жодного обговорення чи критичної дискусії з приводу цього коштовного проекту не відбулося.

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«Натомість відбувалося нудне читання з аркуша про висмоктані з пальця речі, що не стосуються реальних проблем суспільства. Це створення ілюзії роботи і типове для них «пакращєння». Засідання виглядало жалюгідно, адже імітація роботи, яку продемонстрували керманичі держави – це лише неефективна витрата часу», – зазначив А.Іллєнко.

Нардепи від опозиції, присутні на засіданні, спробували втрутитися в хід засідання, але голова уряду категорично відмовився надавати слово депутатам. На знак протесту проти відсутності конструктивного обговорення проекту держпрограми опозиціонери залишили Кабмін, зазначили у «Свободі».