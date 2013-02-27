Азаров присоромив депутатів і вказав на двері
11:23, 27 лютого 2013Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров обурений, що народним депутатам нецікаво на розширеному засіданні уряду.
Азаров-депутатам: Не цікаво - двері відчинені
Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу міністра соціальної політики Наталії Королевської голова уряду перервав її і сказав: “Я звертаюсь до народних депутатів, які зараз у залі і не цікавляться темою обговорення. Ви знаходитесь на засіданні уряду. Прошу уважно слухати. Нема інтересу: будь ласка - двері відчинені”.
При цьому М.Азаров не уточнив, до яких саме депутатів він звертається - представників опозиції чи Партії регіонів.
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