Янукович підписав закон про зміни до регламенту ВР

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Відповідно до цього закону, голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування «за», «проти» або «утримався» в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань.

У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні народні депутати з 5 лютого блокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до Регламенту ВР щодо особистого голосування депутатів.

22 лютого народні депутати ухвалили закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 339 із 350 парламентаріїв, зареєстрованих у сесійній залі.