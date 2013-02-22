Персональним голосуванням у ВР тепер заморочаться академіки

Верховна Рада звернеться до Національної академії наук України щодо розробки нової системи голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир Рибак сьогодні на пленарному засіданні парламенту.

“Ми дали заявку фахівцям Національної академії наук України, щоб вони нам запропонували систему, яка дозволить голосувати тільки одному народному депутату. За сусіда ніхто голосувати не буде”, - сказав спікер.

За його словами, фахівці “нададуть нам свої пропозиції, саму систему, вартість її, коли вони можуть її виготовити”.

В.Рибак зазначив, що після цього він внесе на розгляд ВР проект постанови для ухвалення рішення щодо запровадження в цьому році, з цієї сесії чи, якщо не встигнемо, з наступної, нової системи голосування депутатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Рибак заявляв про доцільність розробити нову систему голосування - “Рада-4”.

За словами спікера, згідно з висновками спеціалістів, нинішня система для голосування “Рада” вичерпала свій ресурс і потрібно або модернізувати систему “Рада-3”, або розробити систему “Рада-4”.

Він зазначив, що Національна академія наук України готова розробити нову систему, але для цього необхідні фінанси.