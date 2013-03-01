Янукович розказує про успіхи і показує слайди

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у вступному слові на підсумковій прес-конференції.

В.Янукович наголосив, що останні три роки були не простими для України. За його словами, з 2010 року країна балансувала над прірвою. Водночас він заявив, що завдяки проведенню жорстких антикризових дій вдалось поступово вийти на позитивну динаміку й стабільний розвиток країни.

В.Янукович зауважив, що у 2010 році поряд з жорсткими антикризовими заходами була розпочата програма реформ і модернізації країни. Президент сказав, що завдяки цьому вдалось збільшити приріст ВВП, вдалось побороти інфляцію, знизити рівень дефіциту бюджету, знизити рівень державного боргу. В.Янукович продемонстрував слайди, які, згідно з коментарем Президента, засвідчили зростання національної економіки протягом останніх трьох років.

Розповів глава держави і про конкретні реформи в сфері підприємництва, енергетики, фіскальної політики тощо.

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Також Президент продемонстрував та прокоментував слайди щодо підвищення соціальних стандартів в країні. «Незважаючи на світове загострення кризи, ми знайшли можливість реалізувати низку важливих соціальних ініціатив, наша робота в цій сфері дозволила здійснити цілу низку нових кроків у соціальній політиці», - сказав він, нагадавши серед іншого й про реалізацію його соціальних ініціатив.

Розповів В.Янукович і про налагодження взаємодії усієї вертикалі влади, в тому числі уряду та парламенту. Що, за словами В.Януковича, створило підґрунтя для продовження реформ в країні.

«Загалом можна зробити висновок: політика реформ принесла позитивний соціальний ефект, нам вдалось значно пом’якшити негативний вплив європейської економічної депресії 2012 року», - зауважив Президент.

Він підкреслив, що зараз на часі інтенсифікація реформ, й відповісти на запит суспільства має Державна програма активізації розвитку економіки, яку за його дорученням розробив уряд.