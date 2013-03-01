На прес-конференції Януковича кілька журналістів вдягли маски з його портретом (фото)

Декілька членів руху “Стоп цензурі!” під час вступного слова Президента України Віктора Януковича на прес-конференції вдягли маски з його портретом.

Як передає кореспондент УНІАН, представники цього руху перебувають серед інших представників ЗМІ у лівій частині зали в Українському домі, де проходить прес-конференція.

Охорона не заважала представникам руху проводити свою акцію.