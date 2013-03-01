На прес-конференції Януковича кілька журналістів вдягли маски з його портретом (фото)
12:12, 01 березня 2013Політика
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Ряд членів руху “Стоп цензурі!” на прес-конференції Януковича вдягли маски з його портретом.
Фото Насті Станко - Українська правда
Декілька членів руху “Стоп цензурі!” під час вступного слова Президента України Віктора Януковича на прес-конференції вдягли маски з його портретом.
Як передає кореспондент УНІАН, представники цього руху перебувають серед інших представників ЗМІ у лівій частині зали в Українському домі, де проходить прес-конференція.
Охорона не заважала представникам руху проводити свою акцію.
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