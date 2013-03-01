Опозиція вимагає голови керівників регламентного комітету ВР

Опозиція вимагає від Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності голову Регламентного комітету Верховної Ради, представника Партії регіонів Володимира Макеєнка і секретаря цього комітету, члена КПУ Валентина Матвєєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

За його словами, саме ці два народних депутати сфальсифікували протокол засідання Регламентного комітету, на якому начебто було прийнято рішення стосовно позбавлення захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка депутатського мандата.

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“Усі документи Регламентного комітету сфальшовані. В кабінеті голови Регламентного комітету Макеєнка був сфальшований протокол, де було поставлено тільки два підписи - його особистий і секретаря-комуніста. Комуніста спеціально везли, його шукали. Є склад злочину як Макеєнка, так і секретаря Матвєєва. Ми звертаємося до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу”, - сказав А.Яценюк.

Він скептично постався до можливості порушення кримінального провадження стосовно цих членів Регламентного комітету.

“Ми знаємо, що прокуратура проти своїх не порушує справи. Ми подивимося, яка буде реакція”, - сказав А.Яценюк.