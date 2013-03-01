Опозиція вимагає голови керівників регламентного комітету ВР

16:17, 01 березня 2013
Політика
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Опозиція вимагає притягнути до кримінальної відповідальності голову і секретаря Регламентного комітету ВР.

Яценюк розповів про склад злочину

Опозиція вимагає від Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності голову Регламентного комітету Верховної Ради, представника Партії регіонів Володимира Макеєнка і секретаря цього комітету, члена КПУ Валентина Матвєєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Володимир Макеєнко

За його словами, саме ці два народних депутати сфальсифікували протокол засідання Регламентного комітету, на якому начебто було прийнято рішення стосовно позбавлення захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка депутатського мандата.

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“Усі документи Регламентного комітету сфальшовані. В кабінеті голови Регламентного комітету Макеєнка був сфальшований протокол, де було поставлено тільки два підписи - його особистий і секретаря-комуніста. Комуніста спеціально везли, його шукали. Є склад злочину як Макеєнка, так і секретаря Матвєєва. Ми звертаємося до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу”, - сказав А.Яценюк.

Він скептично постався до можливості порушення кримінального провадження стосовно цих членів Регламентного комітету.

“Ми знаємо, що прокуратура проти своїх не порушує справи. Ми подивимося, яка буде реакція”, - сказав А.Яценюк.

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