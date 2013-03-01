Турчинов: Рибак вже вніс подання до ВАСУ про позбавлення Власенка мандата

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова політради ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов на час прес-конференції у Києві.

“Вчора пан Рибак підписав подання швидкоруч на Вищий адміністративний суд щодо позбавлення Власенка депутатського мандата. Усе це вони хотіли провести таємно, включаючи рішення суду”, - повідомив О.Турчинов.

За його словами, вчора 9 із 17 членів Регламентного комітету Верховної Ради провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов наголосив, що опозиційні члени Регламентного комітету не знали про дане засідання.

Разом з тим, він підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який вже направив його до ВАСУ.

За словами О.Турчинова, С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.

При цьому він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.