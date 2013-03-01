Експерти: Янукович розпочав президентську кампанію

Кількість інформаційних приводів за останній тиждень свідчить про те, що Президент України Віктор Янукович розпочав свою виборчу президентську кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Діалог з країною», сьогодні - прес-конференція, у середу - розширене засідання Кабміну за участю Президента з анонсуванням Програми економічного розвитку. Ці ключові події за останній тиждень свідчать, що президентська команда починає фактично президентську кампанію”, - зауважив В.Карасьов.

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За словами експерта, це підтверджується й тим, що Програма економічного розвитку була прийнята тільки на два роки - до 2015 року, коли мають відбутися президентські вибори.

«Зрозуміло, що це буде економічний супровід виборчої кампанії Президента та його команди», - сказав він.

Як зазначив В.Карасьов, Президент демонструє перехоплення ініціативи в інформаційному колі.

Такої ж думки дотримується й голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Проте політолог зауважив, що це не початок виборчої кампанії, а старт підготовки до неї.

В.Фесенко додав, що В.Янукович знайшов зручний для себе формат спілкування з Росією та Європейським Союзом, про що свідчать його відповіді під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.