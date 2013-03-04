Сьогодні Володимир Щербань має свідчити проти Тимошенко

19 лютого через хворобу екс-губернатора, який є свідком обвинувачення, Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи на 4 березня.

“У зв’язку з неявкою на судове засідання учасників даного провадження у справі оголошується перерва до 4 березня 11.00”, - оголосила тоді рішення слідчий суддя Ганна Медушевська.

Сьогодні ДПтСУ повідомила, що Юлія Тимошенко начебто відмовилася від етапування до Києва для участі в суді.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва з 13 по 15 лютого у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.