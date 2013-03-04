Тюремники завляють, що Тимошенко відмовилася їхати до Києва

Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовилася від етапування з Харкова до Києва для участі в суді.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Як говориться в повідомлення, «співробітники колонії вчора ввечері поспілкувалися із засудженою Ю.Тимошенко на предмет її реальної згоди бути етапованою до м.Києва для участі у судовому засіданні в приміщенні Апеляційного суду м.Києва, де 04.03.2013 має відбутися допит свідка». Також зазначається, що «співробітники колонії були готові поінформувати засуджену про умови та конкретний час етапування».

Однак, повідомляє прес-служба ДПтСУ, «результати розмови із засудженою не відрізняються від попередніх спроб пенітенціаріїв з’ясувати наміри засудженої щодо етапування шляхом транспортування протягом 5 годин до м.Києва».

За даними прес-служби, «відповіді Ю.Тимошенко, а також висновки бесіди свідчать про те, що вона не бажає бути етапованою».

Зокрема, зазначає далі прес-служба, «засуджена вкотре посилалася на стан свого здоров’я та заявила, що пенітенціарії мають враховувати висновки німецьких лікарів, приймаючи рішення про її етапування».

Зважаючи на такі заяви Ю.Тимошенко, ДПтС наголошує, що, окрім самої засудженої, подібних рішень ніхто приймати не зобов’язаний.

«Під час спілкування, враховуючи позицію засудженої, їй було запропоновано забезпечити її право на участь у вказаному судовому засіданні у режимі відеоконференції, технічна можливість якої забезпечена в ЦКЛ «Укрзалізниці». Остання у категоричні формі відмовилася», - йдеться в повідомленні прес-служби ДПтСУ і зазначається, що «позиція засудженої, а саме її небажання бути етапованою, була заактована належним чином».

Також у ДПтСУ запевнили, що «пенітенціарна служба діє виключно в рамках закону і жодним чином не перешкоджає засудженій у реалізації її права на захист, адже усі необхідні підготовчі заходи, у тому числі і транспорт, з нашого боку були вчасно організовані».

«Тому, попереджуючи можливі неправдиві твердження засудженої та оточення про начебто її реальне бажання виїхати до м. Києва, офіційно інформуємо, що засуджена відмовилася від конкретних пропозицій щодо етапування», - пише прес-служба ДПтСУ і закликає «оточення засудженої утриматися від провокацій на зазначену тему».

«Адже, всім давно відома та зрозуміла позиція Ю.Тимошенко - «начебто хочу, але не буду, бо не можу», яка має на меті дезінформацію громадськості, зокрема щодо дій пенітенціаріїв. Вкотре зазначаємо, що про будь-які варіанти примусу у цьому контексті збоку співробітників колонії й мови бути не може», - говориться в повідомленні прес-служби ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розпочав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Євгена Щербаня. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність на судових засіданнях. Разом з тим у ДПтС заявляли, що Ю.Тимошенко відмовлялась бути присутньою на допитах.

Голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль з приводу можливого транспортування Ю.Тимошенко з Харкова до Києва вказав на умови, які необхідно створити: транспортування повинно відбуватися в автомобілі медичної допомоги, у судовому залі необхідно забезпечити комфортні умови сидіння пацієнтки.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.