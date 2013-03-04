Указ про призначення Шемчука губернатором оприлюднили
11:18, 04 березня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Віктора Шемчука головою Львівської обласної державної адміністрації.
Віктор Шемчук - новий губернатор Львівщини
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.
На тему: Львову представлять нового губернатора, хоч указу на сайті Президента ще немає
Іншим указом В.Янукович звільнив Михайла Костюка з посади голови Львівської ОДА.
Як відомо, раніше В.Шемчук обіймав посаду прокурора Криму.
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