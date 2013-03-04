Указ про призначення Шемчука губернатором оприлюднили

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Віктора Шемчука головою Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента. На тему: Львову представлять нового губернатора, хоч указу на сайті Президента ще немає Іншим указом В.Янукович звільнив Михайла Костюка з посади голови Львівської ОДА. Як відомо, раніше В.Шемчук обіймав посаду прокурора Криму.

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