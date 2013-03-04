Указ про призначення Шемчука губернатором оприлюднили

11:18, 04 березня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Віктора Шемчука головою Львівської обласної державної адміністрації.

Віктор Шемчук

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

На тему: Львову представлять нового губернатора, хоч указу на сайті Президента ще немає

Іншим указом В.Янукович звільнив Михайла Костюка з посади голови Львівської ОДА.

Як відомо, раніше В.Шемчук обіймав посаду прокурора Криму.

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