Львову представлять нового губернатора, хоч указу на сайті Президента ще немає
10:46, 04 березня 2013Політика
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Грищенко сьогодні у Львові представить нового губернатора області Шемчука.
Указу на Шемчук а ще немає
Сьогодні у Львові віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко офіційно представить нового голову Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, представлення заплановано на 11.15.
Про причини звільнення Михайла Костюка з посади губернатора Львівщини прес-служба не повідомляє.
У даний час укази про звільнення М.Костюка і призначення В.Шемчука на сайті Президента не оприлюднені.
Як повідомляв УНІАН, М.Костюк був призначений головою Львівської ОДА 2 листопада 2011 року.
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