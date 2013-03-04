Рибак зібрав у себе голів фракцій і Макеєнка

Як передає кореспондент УНІАН, про проведення цієї наради В.Рибак оголосив під час засідання, що проводилось на вимогу опозиції.

На засіданні були присутні були голови фракцій, В.Макеєнко, члени регламентного комітету та інші депутати.

Усіх, крім В.Макеєнка та керівників фракцій, у тому числі представників ЗМІ, В.Рибак попросив залишити приміщення.