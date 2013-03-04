Рибак зібрав у себе голів фракцій і Макеєнка
13:43, 04 березня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак проводить нараду із головою регламентного комітету парламенту Володимиром Макеєнком та керівниками фракцій.
Рибак попросив усіх непричетних вийти
Як передає кореспондент УНІАН, про проведення цієї наради В.Рибак оголосив під час засідання, що проводилось на вимогу опозиції.
На засіданні були присутні були голови фракцій, В.Макеєнко, члени регламентного комітету та інші депутати.
Усіх, крім В.Макеєнка та керівників фракцій, у тому числі представників ЗМІ, В.Рибак попросив залишити приміщення.
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