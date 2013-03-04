Янукович: Питання про МС має обговорюватися у чотиристоронньому форматі

16:13, 04 березня 2013
Політика
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Питання про формат співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану має обговорюватися у чотиристоронньому форматі.

Віктор Янукович

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент України Віктор Янукович сказав перед початком зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним.
«Сьогодні йдеться про формат співпраці між Україною і країнами Митного союзу. Тут не може бути простого рішення — прийняли і вступили. Йдеться про процес, який передбачає внутрішньодержавні процедури... Сам формат роботи з Митним союзом має визначатися на чотиристоронніх переговорах», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що Росія грає велику роль у Митному союзі, і на даному етапі ведуться переговори тільки з РФ. Водночас Президент України додав, що на різних зустрічах до обговорення цього питання приєднуються представники Казахстану і Білорусі. В.Янукович підкреслив, що сьогодні це питання також обговорюватиметься.

«Я публічно про це говорив, що ми зацікавлені в тому, щоб розглянути ці документи», - сказав В.Янукович і додав, що розмов і експертних оцінок з приводу доцільності вступу України до МС дуже багато.

Він відзначив, що на сьогодні триває політична дискусія, а не розгляд питань в економічній площині.

В.Янукович повідомив, що Україні треба починати працювати з Євразійською економічною комісією.

«Коли ми почнемо практично розглядати ці документи, буде повна зрозумілість у частині приєднання, адже всі ці документи мають пройти внутрішньодержавні процедури, як вони проходили усередині держави в усіх трьох країнах, і про це йде мова», - підкреслив В.Янукович.

При цьому він відзначив, що Україна дуже сильно відстала від Митного союзу у питанні створення нормативної бази, яка формувалася протягом восьми років. Він додав, що на сьогодні Україна практично не приєдналася ні до одного акту Митного союзу.

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