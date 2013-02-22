Яворівського «дістала» реклама Митного союзу (фото)
17:50, 22 лютого 2013Політика
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У ВР зареєстровано проект постанови про заборону політичної реклами Митного союзу в Україні.
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови "Про заборону політичної реклами Митного союзу в Україні як такої, що носить антидержавний характер, суперечить Конституції України та законодавству України".
Про це повідомляється на сайті парламенту.
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Автором відповідного проекту постанови, зареєстрованого 22 лютого, є народний депутат Володимир Яворівський (фракція «Батьківщина»).
Водночас текст проекту постанови про заборону політичної реклами Митного союзу в Україні поки що відсутній на сайті ВР.
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