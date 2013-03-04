Тюремники: Тимошенко поки відмовляється від відеоконференцій із судом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

З цього приводу заступник начальника ДПтС в Харківській області Андрій Лапінський зазначив, що засуджена такими діями намагається політизувати питання своєї участі в судах та дискредитувати дії пенітенціарної служби.

«Вона таким чином створила для себе два безпрограшних варіанти: не вивозять – винні співробітники пенітенціарної служби; вивезли – це тортури і порушення прав. Ця ситуація абсурдна, але навіть за таких обставин ми не порушуватимемо закону і будемо діяти виключно в рамках діючого законодавства», - резюмував він.

Відповідаючи на запитання журналістів, представники ДПтС в черговий раз повідомили про те, що камери відеоспостереження в палаті засудженої були демонтовані, як і прибрані монітори.

Нагадаємо, начальник Качанівської виправної колонії (№54) Ігор Колпащіков сьогодні, 4 березня, повідомив, що в ЦКЛ «Укрзалізниці» обладнане приміщення для проведення відеоконференції, воно знаходиться на відстані близько 10 метрів від палати екс-прем’єра, і Ю.Тимошенко безперешкодно може взяти участь у судовому засіданні дистанційно.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня о 10.00 в приміщенні Апеляційного суду Харківської області Київський районний суд Харкова під головуванням судді Костянтина Садовського продовжить слухання справи щодо ЄЕСУ.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.