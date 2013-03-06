Опозиція знову заблокувала трибуну та президію ВР
Представники фракції “Батьківщина” продовжують блокувати трибуну та президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час біля трибуни та президії перебуває близько 30 народних депутатів. Зокрема, у президії знаходиться Андрій Парубій, а за трибуною — Олександр Турчинов та Сергій Пашинський.
Над президією розміщено плакат із написом “Стоп - диктатурі!»
Двері, через які до сесійної зали заходить керівництво ВР, заблоковано стільцями.
Деякі депутати з усіх фракцій вже знаходяться у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня опозиція заблокувала роботу ВР.
Опозиційні фракції звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.