Суду знадобилася додаткова інформація ГПУ щодо Власенка

Засідання Вищого адміністративного суду України, де розглядається незаконний, на думку опозиції, позов голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо позбавлення мандата депутата фракції «Батьківщина» Сергія Власенка, розпочалося із затримкою на сорок хвилин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщини”, головуючий суддя повідомив, що затримка пов‘язана з необхідністю отримання додаткової інформації від Генпрокуратури.

Захисниками С.Власенка виступають лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та адвокат Микола Титаренко.

На судовому засіданні присутні лідери опозиційних фракцій, депутати від опозиції, журналісти та представники дипломатичних установ.

Наразі у суді оголошено перерву для ознайомлення сторін з документами Генпрокуратури, які роз’яснюють, в якості кого залучений С.Власенко до справи Євгена Щербаня, а також для ознайомлення з випискою з Національної асоціації адвокатів України.

Сторони вивчають копії цих документів.

Як повідомляв УНІАН, ВАСУ розпочав розгляд справи щодо позбавлення С.Власенка депутатського мандату 5 березня за поданням голови ВР Володимира Рибака.

Опозиція звинувачує голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого В.Рибак звернувся до ВАСУ.