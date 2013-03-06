Янукович сьогодні у Каневі вручить Шевченківську премію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, він візьме участь у церемонії відкриття Черкаського обласного діагностично-консультативного центру комунального закладу «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради.

Також Президент ознайомиться з роботою Центру надання адміністративних послуг.

На тему: Стали відомими імена лауреатів Шевченківської премії

У Каневі глава держави проведе засідання Громадської гуманітарної ради, присвячене підготовці до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Після засідання Ради відбудеться вручення Національних премій України імені Т.Шевченка.