Янукович готує письмове послання до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Мірошниченко сказав у коментарі журналістам.

На запитання, коли саме Президент прийде у парламент, Ю.Мірошниченко зазначив, що глава держави робить це регулярно, але не завжди Верховна Рада готова слухати Президента, вона навіть іноді не може розпочати власну роботу.

“Ми це скликання, на жаль, почали зі з’ясування стосунків. Це дуже прикро. Але разом з тим, мені здається, що це певний необхідний етап, коли притираються нові політичні гравці, формується певна культура відносин”, - сказав Ю.Мірошниченко.

Водночас, на його думку, незважаючи на емоційні та радикальні позиції у ВР, діалог триває.

Він повідомив, що цього року В.Янукович звернеться до парламенту у письмовій формі.

“Тому що навіть якщо Президент має виступ у парламенті, все одно звернення значно ширше, воно охоплює всі галузі життя суспільства: економічне, політичне, зовнішньополітичне”, - сказав Ю.Мірошниченко.

Крім того, він додав, що після ухвалення закону про програмні документи статус Щорічного послання Президента значно посилився, і його роль у формуванні державної політики стала ключовою.

«Тому це буде об’ємний документ, який буде представлений у вигляді письмового тексту, але не виключено, що буде і виступ Президента, в залежності від того, як будуть розвиватися події у Верховній Раді», - додав він.

Водночас Ю.Мірошниченко зазначив, що наразі триває робота над посланням, проте він не зміг назвати дату, коли саме буде його оприлюднено.

“Це має бути невдовзі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко заявив звернеться з відкритим листом до Президента України В.Януковича з вимогою виступити у Верховній Раді і прозвітувати про свою діяльність перед депутатами.

Він нагадав, що, відповідно до ст. 106 Конституції України, Президент має щороку виступати у парламенті з посланням. При цьому В.Кличко зазначив, що вже другий рік поспіль В.Янукович цього не робить.

На думку В.Кличка, Президент мав би прийти на пленарне засідання ВР та розповісти, що він збирається робити «для захисту громадян від політично вмотивованих переслідувань, для забезпечення стандартів життя в країні та виконання законодавчо затвердженого європейського прагнення України».