Єфремов: Власенко раніше 5 разів притягався у справі про сумісництво

«Ми бачимо, що представники опозиції блокують трибуну, правда, важко зрозуміти з приводу чого вони це роблять. Адже парламент по хвилюючим для них питаннях нічого не виконує, все вирішується в судах », - говорить лідер регіоналів.

У зв'язку з цим, він висловив здивування підвищеним інтересом до ситуації із сумісництвом депутатського мандата з адвокатською діяльністю депутата «Батьківщини» Сергія Власенка з боку європейських парламентарів, повідомляє РБК-Україна.

«Коли звучать заяви, в тому числі з-за кордону, що їх хвилює ситуація по одній людині, мені хотілося б поставити запитання нашим колегам - європейським парламентаріям: «Чому вас не хвилює, що позбавлений депутатських повноважень наш колега депутат Веревський? ». За нього ніхто не турбується, а по іншому колезі, який будучи першим заступником Податкової адміністрації України в минулому скликанні, і при цьому кілька разів проходив процедуру позбавлення повноважень народного депутата, і зараз не склав з себе повноваження по адвокатській діяльності, чомусь питання хвилює. Колеги нарахували, що в минулому скликанні 5 разів піднімалося питання про зняття з нього депутатських повноважень за фактом сумісництва. І кожного разу це супроводжувалося тим, що він приходив на регламентний комітет з відповідним папірцем, що його там звільнили від займаної посади, а на наступний день його знову затверджували і він виконував функції керівника податкової служби. Це хронічна хвороба», - упевнений депутат.

На його думку, вимога опозиції, щоб спікер Володимир Рибак відкликав заяву по Власенко у Вищому адміністративному суді України, є незаконним.

«На нараді фракцій Кличко і Тягнибок обережно відгукнулися про блокування парламенту, а Яценюк заявив, що вони готові приступити до роботи, якщо Рибак відкличе свою заяву до суду. Виходить, що депутат Свободи подав подання на Веревського, а наш депутат - на Власенко. Спікер не може відкликати ці заяви, у нього немає повноважень, це порушення закону. Потрібно, щоб депутати відкликали. Ми їх запитали, однак, ще не дочекавшись відповіді, отримали повідомлення, що парламент заблокований», - додав політик.