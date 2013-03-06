Президент України Віктор Янукович висловив співчуття венесуельському народу у зв’язку зі смертю Президента країни Венесуела Уго Чавеса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

«Ми поділяємо почуття скорботи та віддаємо пошану визначному політику, який присвятив своє життя самовідданому служінню своїй країні та її народові, невтомно захищаючи національні ідеї. У зв’язку з непоправною втратою прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким Уго Чавеса та дружньому венесуельському народу», - йдеться у співчутті В.Януковича.

Як повідомляв УНІАН, У.Чавес помер сьогодні на 59-му році життя. Офіційний траур у Венесуелі триватиме 7 днів. Планується, що похорон венесуельського лідера відбудеться 8 березня.