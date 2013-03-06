Кличко: В Україні знищується парламентаризм

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вважає політичним рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка мандата народного депутата.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.Кличка.

«Не треба мати юридичної освіти, щоб зрозуміти, що рішення ВАСУ про позбавлення повноважень народного депутата Сергія Власенка, - політичне. Це втручання судової влади в законодавчу», - заявив В.Кличко після судового засідання.

За його словами, влада продемонструвала, що через суд може позбавити мандата будь-кого з депутатів.

«Таким чином сьогодні знищують парламентаризм в Україні. Так скоро й закони почнуть ухвалювати в суді, або визначати, хто виграв або програв вибори, - підкреслив лідер "УДАРу". - Ми декларуємо європейський шлях розвитку, а в країні залякують депутатів, суддів, громадян, нехтують законами. Це рух не до європейських стандартів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.