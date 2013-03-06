Фюле вважає, що позбавлення Власенка мандата - не європейський шлях

Позбавлення народного депутата Сергія Власенка його мандата – це не європейський шлях і навряд чи наближає Україну до Євросоюзу. Так вважає єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.

"Позбавлення депутата свого мандата, як це було зроблено у випадку Власенка, - не європейський шлях. Чи наближає це Україну до ЄС?", – так прокоментував Фюле на своїй сторінці в Twitter останній розвиток подій в Україні, пов'язаних з позбавленням Власенко його депутатського мандата, - повідомляє ТВІ.

Як відомо, сьогодні Вищий адміністративний суд України відібрав у Сергія Власенка мандат депутата.